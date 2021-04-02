Также напряженная ситуация во Львовской области, Житомирской, Николаевской.

В Киеве заняты почти 84% коек с подачей кислорода для больных COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

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По его словам, ситуация остается напряженной в некоторых регионах, находящихся в красной зоне эпидемической опасности.

«Что касается заполненности коек с кислородом, то в столице занято почти 84%. Это самый высокий показатель в стране. Также напряженная ситуация во Львовской области - более 71%, Житомирской - более 70%, Николаевской - 71,5%», - рассказал министр.

Однако, по словам Степанова, ситуация в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой областях стабилизировалась. Там показатели заполненности коек с кислородом составляют менее или около 50%.

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Автор: Леся Лещенко