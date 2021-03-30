В Украине из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 самая сложная ситуация с заполненностью больниц сложилась в Киеве и Одессе.
Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мне кажется, что в Киеве довольно сложная ситуация, действительно сложная ситуация также в Одессе. В Киеве мы добавляем сейчас кровати, в частности в Академии медицинских наук мы отфинансируем 500 коек. Но чтобы эта ситуация выровнялась, и у нас уже есть пример, который я постоянно привожу – нужно просто придерживаться введенных жестких карантинных ограничений – мы полностью стабилизировали ситуацию на Ивано-Франковщине, а она горела. Когда мы видели там темпы роста, то было аж жутко", - заявил он.
Коронавирус в Украине: последние данные
Читайте такжеИсточник не установлен: ВОЗ опубликовала доклад о происхождении коронавируса
- В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 10 тыс. 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
- За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 662 тыс. 942 человека, выздоровели – 1 млн 307 тыс. 076 человек. Летальных исходов зарегистрировано 32 тыс. 418, ПЦР-тестирований проведено 8 млн 058 тыс. 263.
- Глава Минздрава Максим Степанов назвал четыре ключевых фактора борьбы с пандемией COVID-19 в Украине: восстановление системы здравоохранения, введение гибкой системы карантинных мероприятий, информирование украинцев о стратегии борьбы и программа вакцинации от этой болезни.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram