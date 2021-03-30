В Украине из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 самая сложная ситуация с заполненностью больниц сложилась в Киеве и Одессе.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мне кажется, что в Киеве довольно сложная ситуация, действительно сложная ситуация также в Одессе. В Киеве мы добавляем сейчас кровати, в частности в Академии медицинских наук мы отфинансируем 500 коек. Но чтобы эта ситуация выровнялась, и у нас уже есть пример, который я постоянно привожу – нужно просто придерживаться введенных жестких карантинных ограничений – мы полностью стабилизировали ситуацию на Ивано-Франковщине, а она горела. Когда мы видели там темпы роста, то было аж жутко", - заявил он.