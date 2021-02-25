С 25 февраля в области приостанавливаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки на пригородном и городском транспорте, учебные заведения переходят на дистанционное обучение.

На Ивано-Франковщине с сегодняшнего дня вводятся новые ограничения в связи с карантином.

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Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам ТВ и ЧС, которая произошла поздно вечером 24 февраля.

Комиссия решила с 25 февраля приостановить регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров на пригородных и городских автобусных маршрутах общего пользования, которые не выходят за пределы области, пригородного железнодорожного сообщения, автомобильного и электротранспорта в городском сообщении.

Также приостанавливается образовательный процесс в учреждениях дошкольного образования, в учреждениях общего среднего образования (в том числе специальных), внешкольного, профессионального, специального, высшего образования образовательный процесс должен быть организован с использованием технологий дистанционного обучения.

На период карантина для населения применяется гибкий график работы, а при технической возможности - график работы в режиме реального времени через интернет с сохранением заработной платы, дистанционной (надомной) работы. Комиссия рекомендовала решить вопрос с автоперевозчиками по обеспечению возможности перемещения работников на работу и с работы.

Кроме того, комиссия установила особый режим въезда на территорию области путем установления карантинных контрольно-пропускных пунктов.

Адаптивный карантин в Украине: детали

В Украине 24 февраля начал действовать адаптивный карантин с делением на "цветные" зоны. Ограничения продлятся как минимум до 30 апреля.

Адаптивный карантин: что это значит

Он предусматривает разделение страны на зоны различного цвета в зависимости от эпидемической ситуации. Территория Украины будет разделена на зоны - от "зеленой" с мягких ограничениями до "красной" со строгими запретами.

"Цвет" каждого региона зависит от загруженности коек в больницах, количества тестов на COVID-19 случаев заражения коронавирусом и динамики роста заболеваемости.

В "красной" зоне карантина оказались Ивано-Франковская и Черновицкая области, в которых сложная ситуация с распространением коронавируса.

Винницкая, Житомирская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области, согласно данным Минздрава, оказались в "оранжевой" зоне карантина.

Другие области Украины, а также Киев попали в "желтую" зону карантина.

Какие ограничения будут действовать в каждой из зон

"Зеленый уровень" будет установлен по всей Украине при уровне заболеваемости ОРВИ и гриппом как минимум в 13 областях не выше 50% эпидпорога, а также при коэффициенте выявленных случаев COVID-19 не выше 5%. В настоящее время в Украине нет "зеленых" зон.

"Желтая" зона автоматически вводится для всей Украины. Ограничения в регионах "желтой" зоны будут достаточно мягкими:

действует масочный режим в транспорте и закрытых помещениях;

массовые мероприятия разрешены при условии наполненности зала не более, чем наполовину, и при выделении 4 квадратных метров пространства для одного человека;

кинотеатры могут работать с наполненностью зала не более, чем на половину, и соблюдением шахматного порядка мест;

разрешена работа учебных заведений;

заведения общественного питания могут работать до 24 часов;

общественный транспорт будет перевозить пассажиров в количестве сидячих мест;

разрешена работа спортзалов, бассейнов и фитнес-клубов.

В регионах "оранжевой" зоны действуют такие же запреты, как и в "желтой". Этот уровень свидетельствует об опасной эпидемической ситуации в регионе и приближению к красной зоне. Оранжевый цвет регион получит при появлении одного из признаков ухудшения ситуации с коронавирусом. Например, при росте госпитализаций в более чем 50% за неделю или загруженности коек с кислородом на более чем 65%.

"Красные" зоны будут иметь строгие ограничения:

заведения питания будут работать только на вынос и в режиме доставки;

будет запрещена работа развлекательных и культурных заведений (в том числе театров и кино) и ТРЦ;

разрешена работа только продовольственных рынков, магазинов, аптек и ветеринарных аптек;

фитнес-клубы, спортзалы и бассейны не будут работать;

детские сады и начальные классы в школах будут принимать детей, остальные учебные заведения переведут на дистанционное обучение.

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Автор: Богдан Яриш