В Николаеве медики отказались госпитализировать пациентку с коронавирусом и поражением легких 30%. Свой отказ они аргументировали тем, что "прием пациентов окончен".
Об этом в Facebook рассказал житель Николаева Владимир Алексеев.
Читайте такжеВ Одессе открыли дополнительное отделение для больных COVID-19
По его словам, у его 62-летней матери диагностировали коронавирус. Сначала женщина лечилась дома, но когда состояние ухудшилось, вызвала скорую. Медики, прибывшие на вызов, женщину осмотрели, но госпитализировать отказались.
"Они сказали "ничего страшного у вас, если хотите, делайте КТ за свой счет, но мы вам направление давать не будем и госпитализировать не будем", — рассказывает Владимир.
По его словам, КТ они сделали, потратив 1200 гривен. Оно показало, что у женщины поражено 30% легких. Тогда сын с матерью пошли с результатами в приемное отделение больницы. Там женщину отказались даже просто осмотреть.
"Врач сказал, что он вообще-то до 15:00 (а было уже около 16) и просто случайно задержался.
После моей просьбы "вы можете ее хотя бы посмотреть?" вмешалась женщина из приемного покоя, ФИО не знаю, отказалась представляться, сказала, цитирую дословно "я здесь вообще подданная Великобритании. У вас есть семейный врач, она вас получает зарплату 20 тысяч гривен, и ничего не делает, вот пусть она вас и лечит. А если она напишет в справке, она тупая (так и сказала), и не знает как вас лечить, вот вы с этой справкой приходите, и мы тогда вас посмотрим ", — рассказывает Владимир Алексеев.
По словам мужчины, он "вышел" на главврача больницы, которая перезвонила на приемное отделение и попросила осмотреть мать Владимира. Медработница сказала "я никому ничего не должна, кроме как своей матери", поэтому на осмотр женщина в тот день так и не попала.
После этого сын обратился по телефону к руководству области, и только после этого больную коронавирусом женщину госпитализировали в Областную клиническую больницу.
"Там сразу поставили капельницу, провели осмотр. Очень внимательный персонал и вообще — другой мир. Пока у нас в стране выделяют миллиарды на борьбу с COVID-19, вот такие царьки и боги в приемных отделениях, как в 1 горбольнице, решают, кому жить, а кому умирать. Кто у нас отвечает за городскую больницу №1? На больных, так и на своего главного врача там просто "кладут". И на месте моей мамы может быть другая мама, бабушка, которая просто умрет дома из-за несвоевременно оказанной помощи после такого "приема".
Коронавирус в Украине: что известно
- "Трупы не успевают выносить": СМИ рассказали о коронавирусном кризисе в больницах Черниговщины
- В Мариуполе больным COVID-19 поставляют дополнительный кислород - быстрее идут на поправку
- "Поражение легких катастрофическое-95%": в Днепре медикам удалось "раздышать" медсестру в тяжелом состоянии
- Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали рекордное количество больных
- В Украине ввели новые критерии вызова скорой
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram