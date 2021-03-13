Министерство Украины обновило показатели регионов по инфицированным коронавирусом. В Киеве и еще семи областях превышен уровень госпитализаций.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
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Так, в Киеве показатель госпитализаций составляет 75,4 на 100 тысяч населения при норме 60. Также этот показатель превышен в Ивано-Франковской (131,3), Винницкой (123,6), Житомирской (92,6), Черновицкой (90,2), Закарпатской (87,6), Николаевской (81,2) и Хмельницкой (68,0) областях.
При этом по состоянию на 13 марта в "красной" зоне карантина остаются четыре области - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.
В "оранжевой" зоне 10 регионов - Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.
Другие области остаются "желтыми" - Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.
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