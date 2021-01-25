На прошлой неделе в Украине было выявлено почти на 14 тысяч инфицированных COVID-19 меньше, чем на позапрошлой неделе.

В течение прошлой недели в Украине было выявлено 30 тыс. 612 больных COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время брифинга.

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"За прошедшую неделю было выявлено 30 тыс. 612 случаев заболевания коронавирусной болезнью. Это почти на 14 тысяч меньше, чем на позапрошлой неделе. Отдельный вопрос - тестирование. На прошлой неделе было сделано 144 тыс. 280 тестов методом ПЦР, а также 20 тыс. 207 исследований на выявление антигена так называемыми "быстрыми" тестами, экспресс-тестами, которые есть у семейных врачей", - сообщил Степанов.

Он добавил, что с начала нового года семейным врачам было поставлено почти 1,5 миллиона экспресс-тестов.

"Есть все возможности проводить максимальное количество ПЦР-тестирований. Возможности наших лабораторий по ПЦР-тестированию составляют около 75 тысяч тестирований за сутки", - сказал Степанов.

Он заверил, что тестирования бесплатные, и призвал в случае каких-либо симптомов респираторного характера или в случае контакта с больным сдавать анализ.

Кроме того, он рассказал, что на минувшей неделе были госпитализированы 11 630 человек. Это меньше, чем было на позапрошлой неделе, когда было госпитализировано 13 555 пациентов. Также сохраняется тенденция по количеству выписанных из больниц: она больше, чем количество госпитализированных.

"Статистика достаточно оптимистична и указывает на улучшение ситуации", - подчеркнул Степанов.

Глава Минздрава поблагодарил украинцев, которые придерживались жестких карантинных ограничений. Министр считает, что этот этап даст положительный результат на будущее.

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Автор: Леся Лещенко