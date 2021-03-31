На сегодня 11 регионов отнесены к "красному" уровню эпидемической опасности.

В Министерстве здравоохранения ожидают роста заболеваемости COVID-19 и количества госпитализаций в течение ближайших двух недель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства.

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"Ситуация остается достаточно напряженной. Мы прогнозируем еще рост количества больных и, как следствие, количества госпитализаций в течение как минимум ближайшей недели-двух", - сказал министр.

Он также отметил, что на сегодня 11 регионов отнесены к "красному" уровню эпидемической опасности, из них в трех (Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области) наблюдается стабилизация ситуации.

Коронавирус в Украине: статистика

За прошедшие сутки было зарегистрировано 11 тыс. 226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 и 407 летальных. С начала пандемии заболели 1 млн 674 тыс. 168 человек, умерли - 32 тыс. 825, выздоровели - 1 млн 313 тыс. 481.

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Автор: Леся Лещенко