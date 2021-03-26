По его прогнозу, в конечном итоге Украина выйдет на показатель в 25 тысяч больных в день с учетом соблюдения карантинных ограничений.

В Украине в ближайшие 2-3 недели будет наблюдаться рост заболеваемости коронавирусом, количество новых случаев COVID-19 в сутки может вырасти до 25 тысяч против 18 тысяч по состоянию на 26 марта.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов.

"Минимум еще две-три недели будем расти. У нас может идти рост по разным регионам, и это тяжелый период, потому что третья волна сопровождается новым штаммом вируса, который агрессивнее, так называемый "британский" вирус. Он "помолодел", более контагиозен, то есть втрое больше людей заражается при общении, уменьшен инкубационный период, изменена клиническая картина. Очень много тяжелых больных, и это вызывает большое напряжение у нас, врачей", - заявил глава Минздрава.

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По его прогнозу, в конечном итоге Украина выйдет на показатель в 25 тыс. больных в день с учетом соблюдения карантинных ограничений.

"Мы видим, что когда меры соблюдаются, у нас есть примеры... Это Ивано-Франковская область, Закарпатская, Черновицкая, которые в течение 4-х недель на красном уровне опасности. И думаю, что в ближайшие дни мы будем их выводить в оранжевый или даже желтый уровень, потому что там положительная динамика по уровню госпитализации и заболеваемости. Мы движемся по логике адаптивного карантина. В то же время о целесообразности введения на всей территории одновременно. Ивано-Франковская область уже не будет требовать таких жестких карантинных ограничений, мы должны находить баланс между эпидемиологией, бизнесом, жизнью страны", - сказал Степанов.

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Автор: Леся Лещенко