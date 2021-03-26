Степанов сообщил, что наибольшая загруженность коек с кислородом сейчас в городе Киеве.

Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил о тяжелом периоде из-за эпидемии коронавируса в Украине.

Об этом рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Думаю, у нас будет такой тяжелый период до середины апреля - 100%", - отметил он.

Степанов сообщил, что наибольшая загруженность коек с кислородом сейчас в городе Киеве - до 80%.Ситуация в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатских областях уже стабилизировалась: наблюдается уменьшение количества госпитализаций больных благодаря карантинным ограничениям.

"Ивано-Франковскую область мы уже через некоторое время по показателям переведем на "желтый" уровень эпидбезопасности", - добавил министр.

Карантин в Украине: что известно

С 24 февраля в Украине снова ввели адаптивный карантин с делением на цветные зоны эпиднебезопасности.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна COVID-19.

В Минздраве прогнозируют увеличение новых случаев COVID-19 до конца апреля.

Согласно данным Минздрава, на сегодняшний день в "красной" зоне эпидопасности распространения COVID-19 находятся Киев и 10 областей: Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая.

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"Желтой" остается только Херсонская область, а все остальные области страны - в "оранжевой" зоне. "Зеленых" областей в стране вообще нет.

По состоянию на 25 марта официально в "красной зоне" эпидемической опасности распространения COVID-19 находятся город Киев, Житомирская, Сумская, Киевская, Одесская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области.

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 16 тыс. 669 новых случаев коронавирусной болезни, умерли 362 человека.

За все время пандемии в стране COVID-19 заболели 1 млн 596 тыс. 575 человек, умерли 31 тыс. 135.

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Автор: Олег Давыгора