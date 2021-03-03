По словам министра, сбить эту волну удастся с помощью вакцинации граждан.

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что медицинская система Украины готова к третьей волны эпидемии COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

"Последний локдаун, адаптивный карантин, активное зонирование регионов и зимние каникулы позволили нам реализовать две цели - уменьшить пагубное влияние (коронавируса - УНИАН) на социально-экономические связи в Украине и подготовить медицинскую систему к сверхсложной задаче по полной вакцинации людей. Не секрет, что мир стоит на пороге третьей волны коронавируса, наша медицинская система готова к ней, но высоту волны мы можем снивелировать", - заявил Степанов.

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По словам министра, сбить эту волну удастся с помощью вакцинации граждан.

"Минздрав обеспечил украинцев качественной, эффективной вакциной, производителя с мировым именем - это AstraZeneca, которая изготавливается под названием CoviShield, является британской-шведской разработкой совместно с представителями Оксфордского университета. Вакцина сертифицирована в странах ЕС, применяется во многих странах мира, квалифицированная ВОЗ, рекомендованная для использования - это касается вакцины, которая привезена в Украину - CoviShield", - подчеркнул Степанов.

Вакцинация от коронавируса в Украине: детали

22 февраля Минздрав зарегистрировало вакцину от COVID-19, которую разработали компании Oxford и AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

1 марта в Киеве прививку от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову.

2 марта, Зеленскому на Донбассе сделали прививки от COVID-19 вакциной CoviShield.

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Автор: Константин Гончаров