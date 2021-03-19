В Украине - новый "коронавирусный" антирекорд / фото УНИАН

В Украине за сутки подтвердили наибольшее количество случаев коронавируса с начала 2021 года - 15850. Заболели 830 детей и 401 медицинский работник.

Об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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В четверг с коронавирусом были госпитализированы 4444 человека, умерли 262. Еще 4592 украинца одолели болезнь. За сутки провели 53,3 тысячи ПЦР-тестов, 21,2 тысячи - ИФА и 40,6 тысячи тестов на антиген.

С начала пандемии коронавирусом заболели 1,5 миллиона украинцев, выздоровели - 1,2 миллиона. Зафиксировано 29515 летальных исходов.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях", - сообщил Степанов.

Статистика по регионам

  • г. Киев - 1 210 случаев;
  • Винницкая область - 948 случаев;
  • Волынская область - 348 случаев;
  • Днепропетровская область - 716 случаев;
  • Донецкая область - 671 случай;
  • Житомирская область - 913 случаев;
  • Закарпатская - 546 случаев;
  • Запорожская область - 408 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 506 случаев;
  • Киевская область - 1 134 случая;
  • Кировоградская область - 158 случаев;
  • Луганская область - 147 случаев;
  • Львовская область - 1 140 случаев;
  • Николаевская область - 419 случаев;
  • Одесская область - 935 случаев;
  • Полтавская область - 543 случая;
  • Ровенская область - 443 случая;
  • Сумская область - 489 случаев;
  • Тернопольская область - 628 случаев;
  • Харьковская область - 1 085 случаев;
  • Херсонская область - 141 случай;
  • Хмельницкая область - 855 случаев;
  • Черкасская область - 536 случаев;
  • Черновицкая область - 584 случая;
  • Черниговская область - 347 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика за сутки 18 марта / Максим Степанов, Facebook

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Автор: Юрий Годован