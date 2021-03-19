В Украине за сутки подтвердили наибольшее количество случаев коронавируса с начала 2021 года - 15850. Заболели 830 детей и 401 медицинский работник.
Об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Читайте такжеЗеленский не видит оснований для отказа от использования вакцины CoviShield в Украине
В четверг с коронавирусом были госпитализированы 4444 человека, умерли 262. Еще 4592 украинца одолели болезнь. За сутки провели 53,3 тысячи ПЦР-тестов, 21,2 тысячи - ИФА и 40,6 тысячи тестов на антиген.
С начала пандемии коронавирусом заболели 1,5 миллиона украинцев, выздоровели - 1,2 миллиона. Зафиксировано 29515 летальных исходов.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях", - сообщил Степанов.
Статистика по регионам
- г. Киев - 1 210 случаев;
- Винницкая область - 948 случаев;
- Волынская область - 348 случаев;
- Днепропетровская область - 716 случаев;
- Донецкая область - 671 случай;
- Житомирская область - 913 случаев;
- Закарпатская - 546 случаев;
- Запорожская область - 408 случаев;
- Ивано-Франковская область - 506 случаев;
- Киевская область - 1 134 случая;
- Кировоградская область - 158 случаев;
- Луганская область - 147 случаев;
- Львовская область - 1 140 случаев;
- Николаевская область - 419 случаев;
- Одесская область - 935 случаев;
- Полтавская область - 543 случая;
- Ровенская область - 443 случая;
- Сумская область - 489 случаев;
- Тернопольская область - 628 случаев;
- Харьковская область - 1 085 случаев;
- Херсонская область - 141 случай;
- Хмельницкая область - 855 случаев;
- Черкасская область - 536 случаев;
- Черновицкая область - 584 случая;
- Черниговская область - 347 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Локдаун в Киеве с 20 марта: что будет запрещено
- Коронавирус мутировал: в СНБО хотят обновить протокол лечения COVID-19
- В ОП назвали регионы, которые пока не нужно "закрывать" на жесткий карантин
- "Ситуация приближается к критической": эксперт о загруженности пациентами больниц Киева (видео)
- "Надо было это делать вчера": ведущий инфекционист Минздрава выступила за немедленное введение локдауна
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram