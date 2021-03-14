Больше всего новых случаев обнаружили в Житомирской, Днепропетровской, Винницкой, Львовской и Харьковской областях.

За минувшие сутки, 13 марта, в Украине выявлено 9 012 новых случаев коронавирусной болезни. 4216 человек госпитализированы, 145 больных скончались.

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Об этом в Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов. По его информации, за сутки заболели 491 ребенок и 193 медработника. В то же время 2 743 человека выздоровели.

13 марта осуществлено 60 522 тестирований на коронавирус.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.

В целом за все время пандемии в Украине заболели 1 460 756 людей. 1 222 516 больных выздоровели. 28 303 случая оказались летальными.

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Автор: УНИАН