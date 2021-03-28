За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской Днепропетровской, Львовской, Донецкой и Житомирской областях.

За минувшие сутки, 27 марта, в Украине зафиксировано 11 932 новых случая коронавирусной болезни. 203 пациента с COVID умерли.

Читайте такжеВ Киеве более 20 ковидных "скорых" застряли в очереди в больницу - соцсети (видео)

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его данным, в течение суток госпитализированы 5052 человека, 3 343 человека выздоровели.

Всего за период пандемии заболели 1 644 063 человека. 1 300 625 человек выздоровели. 31954 больных умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 150), Днепропетровской (1 083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров