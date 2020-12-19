По состоянию на 19 декабря в Украине 11 742 новых случая коронавируса и более 13 тысяч выздоровевших.

По состоянию на 19 декабря коронавирусом в Украине за минувшие сутки заразились 11 742 человека, зафиксировано 213 летальных случая, 13 214 пациентов выздоровели. Госпитализировали за сутки 2865 человека.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Читайте такжеУкраина ведет переговоры со всеми производителями вакцин, кроме российской-ШмигальПятый день подряд количество выздоровевших за сутки превышает число заболевших.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 956 123 человека, из них 574 536 выздоровели, летальных случаев — 16 469.

Как сообщил Степанов, за вчера осуществлено 60 089 тестирований (в частности методом ПЦР - 39 258, методом ИФА - 20 831).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 364), Одесской (1 161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко