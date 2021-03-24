По словам депутата Радуцкого, три области - Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая - остаются среди лидеров по количеству госпитализаций и смертности.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что сегодня в Украине ситуация с СOVID-19 «близка к критической», до пика третьей волны осталось несколько недель.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеСейчас в Украине от коронавируса умирают на 30% больше людей, чем осенью - НАНУ

«В начале апреля в Украине прогнозируют в сутки 24,8 тыс. новых случаев СOVID-19 и 450 летальных. К таким выводам пришли ученые Национальной академии наук Украины, проанализировав тенденции распространения болезни», - отметил он.

По словам Радуцкого, три области - Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая - остаются среди лидеров по количеству госпитализаций и смертности.

Статистические данные этих областей свидетельствуют о том, что между началом роста до достижения пиковых показателей выявления новых случаев заражения прошло около двух месяцев. В этих регионах пиковая смертность превысила аналогичные показатели осенней волны примерно вдвое.

Народный депутат отметил, что эксперты Национальной академии наук прогнозируют, что такая динамика развития эпидемии ожидает всю страну. Соответственно, по его словам, до пика третьей волны осталось несколько недель.

«В настоящее время эпидемическая ситуация близка к критической. Страна продолжает устанавливать антирекорды: за последние сутки госпитализированы 5438 человек, умерли - 342. Осенью наибольший показатель летальности составил 285 смертей. Поэтому, к сожалению, ежедневно умирает больше людей, чем на пике прошлой волны пандемии», - добавил Радуцкий.

Коронавирус в Украине: последние данные

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 14 тыс. 174 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 1 млн 579 тыс. 906 человек, выздоровели – 1 млн 276 тыс. 272, зарегистрировано 30 тыс. 773 летальных случая.

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна коронавируса.

В Минздраве прогнозируют увеличение новых случаев COVID-19 до конца апреля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров