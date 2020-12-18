По мнению главы правительства, это дает возможность завершить 2020 год без ужесточения карантинных мер.

Украина вышла на "плато" заболеваемости коронавирусом.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-мероприятия НВ "Украина и мир в 2021".

По мнению главы правительства, это дает возможность завершить 2020 год без ужесточения карантинных мер.

"Считаю, что на сегодня мы справляемся, мы сегодня имеем "плато". Это позволяет нам завершить год", - сказал Шмигаль.

Шмыгаль напомнил, что с 8 до 24 января в Украине вводится локдаун, но ограничения будут не такими жесткими, как весной.

Ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на утро 17 декабря в Украине выявлено 12 тыс. 047 новых заражений коронавирусом, умерли 252 человека. Больше всего случаев COVID - 19 зарегистрировано в Киеве и Одесской, Запорожской, Киевской и Черниговской областях.

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Автор: Олег Давыгора