Глава Черкасской ОГА сообщил, что около 12:00 24 февраля регион получил 16 тыс. доз вакцины AstraZeneca, предусмотренных для первого этапа вакцинации.

В Украине началась вакцинация от COVID-19: первую прививку сделали врачу-реаниматологу из Черкасской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко. Трансляцию брифинга вела Черкасская ОГА в Facebook.

"У нас уже есть первый вакцинированный врач - это Горенко Евгений Васильевич, врач-реаниматолог, который работает в COVID-отделении. Он врач в нескольких поколениях, его отец так же работает врачом с 90-х годов, и это фактически такая семейная династия", - заявил Скичко.

Он отметил, что около 12:00 24 февраля регион получил 16 тыс. доз вакцины AstraZeneca, предусмотренных для первого этапа вакцинации.

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Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

Вчера, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компаний Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз этой вакцины.

В течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что, по меньшей мере, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале.

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Автор: Константин Гончаров