Дмитрий Разумков отметил, что в Кабинете министров прорабатываются механизмы привлечения дополнительных ресурсов в специальный фонд.

Украине остро необходимы дополнительные средства для финансовой поддержки медиков и вакцинации населения.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Право на власть".

"В этом году не планировалось создавать отдельного, дополнительного фонда. Все фонды, направленные на борьбу с коронавирусом, в том числе, связанные с финансированием медицины, закладывались в бюджет Министерства здравоохранения. Но во время рассмотрения вопроса бюджета было принято решение все же создать дополнительный специальный фонд, который должен наполняться теми ресурсами, которые будут появляться в государстве", - рассказал он.

Разумков отметил, что в Кабинете министров также прорабатываются другие механизмы привлечения дополнительных ресурсов в этот фонд.

"Он будет направляться на три ключевых вопроса. Вопрос первый - это борьба с коронавирусом. Это дополнительные средства на вакцинирование населения и дополнительная финансовая поддержка наших медиков. В том числе, врачей, медицинских сестер и всего остального персонала, который сегодня находится на линии соприкосновения с коронавирусом. Сегодня и министерство и бюджетный комитет занимаются этими вопросами, и мы сразу после Нового года будем искать дополнительные возможности по наполнению этого фонда", - отметил председатель ВР.

Госбюджет-2021: что известно

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

При этом Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».

По словам министра финансов Сергея Марченко, в бюджете 2021 предусмотрено повышение зарплаты работникам образования на 26%, медикам – на 30%.

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Автор: Олег Давыгора