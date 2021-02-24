Глава Минздрава заявляет, что это новый продукт, и индийская компания уже начинает первый этап его клинических испытаний.

Украина примет участие в клинических испытаниях новой вакцины от COVID-19 в форме назального спрея или капель.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент УНИАН.

"В ходе переговоров с (индийской) компанией Bharat Biotech договорились об обоюдной готовности производителя и Украины участвовать в клинических испытаниях новой разработки - новой вакцины, которую они изготовили в форме назального спрея или капель", - сказал глава Минздрава.

По его словам, это новый продукт, и индийская компания уже начинает первый этап клинических испытаний.

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"Они будут достаточно быстро двигаться. И относительно второй и третьей стадии - мы можем часть клинических испытаний провести в Украине", - рассказал он.

Степанов уточнил, что до сентября-октября испытания планируется завершить.

"Если мы будем проводить часть клинических испытаний третьей стадии в Украине, то это нам дает приоритетный доступ к этой вакцины в случае доказательства ее эффективности", - добавил глава Минздрава.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

Вчера, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компаний Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз этой вакцины.

В течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что, по меньшей мере, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале.

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Автор: Леся Лещенко