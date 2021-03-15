Эксперты назвали основные причины роста заболеваемости COVID-19 в Украине в последнее время.
Об этом пишет РБК-Украина.
«Во многих странах Европы также идет рост, в том числе в соседних странах – в Польше, в Чехии. В Украине он был вполне ожидаемый», - отметил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
Среди основных причин называют:
- сезонный фактор,
- распространение в стране так называемого «британского» штамма коронавируса,
- пренебрежение карантинными ограничениями.
Читайте такжеВ Украине за сутки госпитализировали почти 2,5 тысячи человек с подтвержденным коронавирусомПо словам иммунолога Лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии им. О. Лукьяновой НАМН Украины Бориса Донского, украинцы устали и потеряли бдительность:
«Те, кто все время усердно соблюдал карантинные меры, сейчас начал ими пренебрегать. Они стали больше выходить в общество и встречаться с друзьями. И это вылилось в нынешний всплеск заболеваемости. То есть сейчас, в первую очередь, болеют именно те группы, которые раньше долгое время берегли себя».
Значительно усугубил ситуацию и «британский» штамм COVID-19. Его инкубационный период сократился до 1-3 дней.
«Вероятно, он переносится более тяжело: это исходя из той статистики, которую мы сейчас наблюдаем. К тому же у него появились новые симптомы. Этот штамм поражает почки, печень, центральную нервную систему», - отметил глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
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