По мнению одного из экспертов, люди потеряли бдительность и стали пренебрегать ограничениями.

Эксперты назвали основные причины роста заболеваемости COVID-19 в Украине в последнее время.

Об этом пишет РБК-Украина.

«Во многих странах Европы также идет рост, в том числе в соседних странах – в Польше, в Чехии. В Украине он был вполне ожидаемый», - отметил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Среди основных причин называют:

сезонный фактор,

распространение в стране так называемого «британского» штамма коронавируса,

пренебрежение карантинными ограничениями.

Читайте такжеВ Украине за сутки госпитализировали почти 2,5 тысячи человек с подтвержденным коронавирусомПо словам иммунолога Лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии им. О. Лукьяновой НАМН Украины Бориса Донского, украинцы устали и потеряли бдительность:

«Те, кто все время усердно соблюдал карантинные меры, сейчас начал ими пренебрегать. Они стали больше выходить в общество и встречаться с друзьями. И это вылилось в нынешний всплеск заболеваемости. То есть сейчас, в первую очередь, болеют именно те группы, которые раньше долгое время берегли себя».

Значительно усугубил ситуацию и «британский» штамм COVID-19. Его инкубационный период сократился до 1-3 дней.

«Вероятно, он переносится более тяжело: это исходя из той статистики, которую мы сейчас наблюдаем. К тому же у него появились новые симптомы. Этот штамм поражает почки, печень, центральную нервную систему», - отметил глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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Автор: Катерина Шварц