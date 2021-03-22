По словам Радуцкого, уже в восьми регионах страны введены жесткие карантинные ограничения.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отмечает, что вспышка COVID-19 переместиласьс запада в центр Украины, пик заболеваемости ожидается через месяц.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сумская область попала в "красную" зону. В общем уже в 8 регионах страны введены жесткие карантинные ограничения. Еще 11 областей - в "оранжевой" зоне. На западе страны эпидемическая ситуация стабилизировалась, вспышка болезни переместилась в центр", - отметил он.

По словам Радуцкого, в Национальной академии наук прогнозируют пик заболеваемости примерно через месяц. Кроме того, добавил он, председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко назвал эпидситуацию угрожающей и призвал вводить новые ограничения мобильности населения.

Читайте такжеЧерез неделю в Украине начнут вакцинацию от COVID-19 людей за 80 лет (видео)

Радуцкий отметил, что в СМИ появляются тревожные сигналы от врачей и волонтеров о полной заполненности коек в больницах. Это касается таких крупных городов, как Киев, Одесса и Харьков. По официальной статистике Минздрава, по состоянию на утро 22 марта больше всего мест занято в медучреждениях Киева (75%), Закарпатской (75%), Винницкой (74%) и Ивано-Франковской (70%) областей. В этих регионах уровень занятости койко-мест близок к критическому.

Как известно, за все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 1 млн 554 тыс. 256 человек, выздоровели - 1 млн 260 тыс. 842, умерли - 30 тыс. 098. Медики сделали 7 млн 681 тыс. 388 ПЦР-тестов.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров