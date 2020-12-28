Врач Александр Артемов болел более 60 дней.

От коронавирусной инфекции COVID-19 на 62-м году жизни умер заведующий инфекционной реанимацией 5-й больницы Киева Александр Артемов.

Об этом в Facebook сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

По ее данным, Артемов находился в реанимации последние 60 дней.

"Наш бессменный многолетний заведующий инфекционной реанимацией сначала в Александровской больнице, потом – в 9-й больнице, последние годы – 5-я больница города Киева", – написала она.

Голубовская отметила, что Артемов был прекрасным врачом, заведующим и замечательным человеком.

"Можно сказать, воспитанник нашей кафедры. Когда еще кафедры что-то значили в этой стране... Старая школа отношения к больному, к учителям, к сотрудникам", – добавила врач.

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Известные украинские врачи, умершие от COVID-19

В начале октября в Тернопольской области умер 51-летний терапевт Иван Венжинович. Именно его фото попало в социальную рекламу борьбы с COVID-19 от Министерства здравоохранения.

5 ноября стало известно, что от коронавирусной инфекции COVID-19 умер украинский реаниматолог Феликс Глумчер.

9 ноября сообщалось, что от коронавируса умер заведующий отделением Львовской областной инфекционной больницы Игорь Мартынюк.

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Автор: Денис Прядко