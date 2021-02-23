За последние сутки в Украине 4 182 новых случая инфицирования коронавирусом.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4182 человек, зафиксировано 153 летальных случая, 4351 пациент выздоровел. В больницы попали 1 236 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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Среди заболевших за вчера - 252 ребенка и 219 медработников.

За сутки выздоровело чуть больше людей, чем заболело. До этого пять дней подряд количество инфицированных превышало число тех, кто выздоровел.

Лаборатории за минувшие сутки сделали 49 600 тестов на коронавирус: из них 23 660 — методом ПЦР и 14 782 — методом ИФА. Также сделали 11 158 экспресс-тесты на антиген к вирусу. За все время в Украине провели 6 738 144 ПЦР-тестов.

Больше всего заражений в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), Киеве (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 311 844 человека, из них 1 151 777 выздоровели, летальных исходов — 25 309.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко