Вакцинация от коронавируса может проходить по назначению врача или желанию пациента.

Карантинные ограничения в связи с пандемией COVID-19 в Украине отменили с 1 июля. В связи с этим сертификаты о вакцинации утратили необходимость.

В Министерстве здравоохранения в Facebook объяснили, в каких случаях сертификат все же может пригодиться и нужно ли вакцинироваться от коронавируса.

Отмечается, что каждое государство принимает решение о карантинных мерах самостоятельно, поэтому действующий сертификат может понадобиться во время поездки за границу.

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Что касается вакцинации от COVID-19, то она может быть проведена по решению врача или желанию пациента. На данный момент украинцы могут получить базовый курс вакцинации - две дозы для двудозных вакцин и одна доза для однодозной.

При этом для восстановления защиты от COVID-19 рекомендовано получить бустерные дозы - два курса ревакцинации.

Также при плановой госпитализации нужно пройти тестирование на COVID-19, потому что коронавирус не исчез.

Карантин из-за COVID-19 в Украине - что известно

Кабинет Министров Украины 27 июня 2023 года - спустя более чем три года - принял решение о завершении карантина и режима чрезвычайной ситуации из-за пандемиии коронавируса COVID-19, который унес сотни тысяч жизней.

5 мая ВОЗ объявила, что COVID-19 больше не считают глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

За время пандемии в Украине выявили более 5,5 миллиона случаев заболевания, из них более 400 тысяч – среди детей. В результате болезни умерли более 112 тысяч человек.

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