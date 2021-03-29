В Киеве больницы, определенные под прием больных COVID-19, заполнены более чем на 80%.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий назвал регионы с наибольшей загруженностью больниц пациентами с COVID-19: город Киев, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Николаевская, Винницкая и Львовская области.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В частности, Радуцкий отметил, что сегодня в "красную" зону эпиднебезопасности попала Черниговская область. Жесткие ограничения действуют в 11 регионах страны.

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Больше всего мест в больницах занято в Киеве (81%), Ивано-Франковской (75%), Хмельницкой (75%), Николаевской (71%), Винницкой (70%) и Львовской (69%) областях. За три дня этот показатель вырос в Киеве (+2%), Ивано-Франковской (+10%) и Львовской (+4%) областях.

За последние сутки больше всего новых больных выявлено на Львовщине. Также этот регион является одним из лидеров по уровню занятости палат интенсивной терапии. С 25 марта в регионе действуют жесткие карантинные ограничения – они должны постепенно улучшить эпидситуации, но сейчас она только ухудшается.

Коронавирус в Украине: статистика

За прошедшие сутки в Украине было выявлено 8 тыс. 346 новых больных на COVID-19, среди которых 344 ребенка и 140 медработников.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 1 млн 652 тыс. 409 человек, выздоровели – 1 млн 303 тыс. 500 человек, умерли – 32 тыс. 132 человек, была проведена ПЦР-тестов – 8 млн 007 тыс. 427.

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Автор: Константин Гончаров