В "красной" зоне эпидемической опасности находятся Киев и 10 областей.

По состоянию на 4 апреля показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 21 регионе и Киеве, на «красном» уровне находятся столица и 10 областей.

Читайте такжеВ субботу в COVID-больницы Украины попали более 5 тысяч больныхОб этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно обновленным данным, еще три области – Хмельницкая, Черкасская и Донецкая – приблизились к «красной» зоне.

В этих областях превышены показатель по выявлению случаев инфицирования и показатель по госпитализациям.

«Красная» зона: список регионов

Так, в «красной» зоне находятся Киев и следующие области:

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Закарпатская,

Киевская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Сумская,

Черниговская,

Черновицкая.

Все остальные регионы находятся в «оранжевой» зоне, кроме Херсонской, которая остается в «желтой».

Регионы, в которых превышен показатель госпитализаций

Показатель госпитализаций, выше определенного в 60 на 100 тыс. населения, зафиксирован в 22 регионах:

Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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Авторы: Катерина Шварц, Тамара Отовская