По состоянию на 4 апреля показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 21 регионе и Киеве, на «красном» уровне находятся столица и 10 областей.
Читайте такжеВ субботу в COVID-больницы Украины попали более 5 тысяч больныхОб этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Согласно обновленным данным, еще три области – Хмельницкая, Черкасская и Донецкая – приблизились к «красной» зоне.
В этих областях превышены показатель по выявлению случаев инфицирования и показатель по госпитализациям.
«Красная» зона: список регионов
Так, в «красной» зоне находятся Киев и следующие области:
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Закарпатская,
- Киевская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Сумская,
- Черниговская,
- Черновицкая.
Все остальные регионы находятся в «оранжевой» зоне, кроме Херсонской, которая остается в «желтой».
Регионы, в которых превышен показатель госпитализаций
Показатель госпитализаций, выше определенного в 60 на 100 тыс. населения, зафиксирован в 22 регионах:
Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
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