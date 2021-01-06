Планируется, что врачей-интернов будут привлекать при условии предоставления ими письменного согласия.

Министерство здравоохранения подготовило порядок привлечения врачей-интернов для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующий проект приказа направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

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Согласно документу, к выполнению мероприятий планируется привлекать врачей-интернов, которые предоставили письменное согласие медицинскому учреждению, которое является базой их стажировки.

Врачи-интерны могут оказывать медицинскую помощь в соответствии с специальностью, указанной в дипломе о ранее полученной образовательной степени, и под руководством врача, который имеет сертификат "врача-специалиста" по конкретной врачебной специальности.

Привлеченные врачи-интерны могут осуществлять:

отбор образцов материалов для исследования методом полимеразной цепной реакции;

определение лиц, которые имели контакт с больными COVID-19;

наблюдение за лицами, имевшими контакт с больными COVID-19;

контроль текущего состояния пациента с легкой формой COVID-19 и контактных лиц.

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Автор: Алина Вишневская