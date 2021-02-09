По состоянию на 9 февраля в Украине зарегистрировали 1 249 646 случаев заражения COVID-19, 2 656 из которых за минувшие сутки.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2656 человек, зафиксировано 127 летальных случаев, 8865 пациентов выздоровели, госпитализировали 865 человек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Среди новых пациентов -157 детей и 229 медработников.

За сутки выздоровело почти втрое больше людей, чем заболело. С 5 февраля количество новых случаев заражения не превышает 5000 в сутки.

За вчера сделали 30 901 тестирование на коронавирус (в частности методом ПЦР - 17 658, методом ИФА - 13 243). Зато с начала пандемии в Украине осуществили 6 419 781 тестирование методом ПЦР.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276), м. Киев (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 249 646 случаев коронавируса, 1 084 608 человек выздоровели и 23 771 человек умер.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко