Пика третьей волны можно ожидать в течение ближайших двух недель.

Учитывая динамику эпидемии коронавируса в Украине, надеяться на реальное улучшение эпидемической ситуации можно через 3-4 недели.

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Такой прогноз дается в новом обзоре эпидемической ситуации в Украине, который подготовили эксперты НАН.

Отмечается, что за минувшую неделю, с 24 по 30 марта, темпы роста количества новых случаев COVID в Украине существенно замедлились. Впервые с начала новой волны 30 марта зарегистрировано меньше инфицированных и умерших, чем неделю назад (за исключением 9 марта).

Показатели последних дней дают ученым основания надеяться, что общая динамика эпидемии развивается по более оптимистичному сценарию, чем ожидалось. Три дня подряд количество новых обнаружений оказывается на около 20% меньше прогнозного. Позитивность ПЦР-тестов также начала уменьшаться - впервые с начала новой волны.

"Если статистическая динамика не является результатом непредвиденных задержек в поступлении данных, то совокупность положительных признаков позволяет ожидать пикового периода в течение одной-двух недель.

К сожалению, этого нельзя сказать о госпитальной динамике, потому что, из-за переполненности многих больниц, реального улучшения ситуации можно ожидать значительно позже, через 3-4 недели (как это наблюдалось во время прохождения предыдущей волны).",- говорится в обзоре.

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Автор: Дмитрий Захаров