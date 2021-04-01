На данный момент суточное количество умерших в стране продолжает расти и уже на треть превышает среднее количество умерших в предыдущей волне.

Ситуация с коронавирусной заболеваемостью стабилизируется на протяжении ближайших двух недель.

Читайте такжеВ больнице Харькова находится четверо "тяжелых" детей с коронавирусомОб этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время пресс-брифинга.

"Мы можем ожидать стабилизацию на протяжении ближайших двух недель. Загруженность ресурсов медицинской системы продолжает расти, но уже меньшими темпами. Темпы роста госпитализаций упали вдвое - до 6% за неделю. Разрыв между количеством госпитализированных и выписанных также сократился вдвое и составляет 15%", - отметил Ганиченко.

При этом он подчеркнул, что по количеству выявленных случаев на 100 тыс. населения Украина вышла на максимальный европейский уровень, который наблюдался на протяжении осенней волны.

"Украина традиционно в пятерке крупных стран Европы с наиболее критической ситуацией с COVID-19. В Украине уровень тестирований и коэффициент выявления случаев одни из наихудших в Европе. На этой неделе Украина уже вышла на третье место по уровню смертности среди крупных стран Европы", - сказал Ганиченко.

Он добавил, что суточное количество умерших в стране продолжает расти и уже на треть превышает среднее количество умерших в предыдущей волне.

"Мы ожидаем, что смертность продолжит расти еще около двух недель. По среднему сценарию, до конца июня 2021 года мы можем ожидать суммарно с начала пандемии до 55 тыс. умерших. Во втором квартале 2021 года ожидается такое же количество умерших, как за 2020 год. Если говорить о диапазоне, то с начала 2020 года до конца июня 2021 года следует ожидать от 40 до 75 тыс. умерших", - сказал эксперт.

Ситуация с коронавирусом в Украине

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 17 тыс. 569 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 691 тыс. 737 человек, выздоровели - 1 млн 323 тыс. 083, зафиксировано 33 тыс. 246 летальных случаев.

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Автор: Богдан Слуцкий