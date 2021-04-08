По прогнозам Минздрава в Украине наступает очень напряженный период и значительный рост количества заболевших.

В Минздраве спрогнозировали, что в середине апреля в Украине ожидается пиковое количество заболевших коронавирусом.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в ток-шоу "Право на владу".

Он заявил, что по прогнозам Минздрава в Украине наступает очень напряженный период и значительный рост количества заболевших.

"Мы ожидаем еще в течение недели, 10 дней - мы думаем, что мы будем еще расти где-то в рамках 25-30 тысяч, исходя из того, как развивается эпидемия", - сказал министр.

Третья волна коронавируса в Украине

В начале марта премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в Украине началась третья волна коронавируса. Он добавил, что в связи с этим существует угроза нового жесткого локдауна.

На сегодня 11 регионов Украины находятся в "красной" зоне эпидемической опасности. Однако общенациональный локдаун пока не вводится.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "британский" штамм коронавируса "терроризирует" Украину. По словам министра, "британский" штамм более заразен, более "молодой", с высоким процентом осложнений и тяжелой клинической картиной.

По данным сервиса Worldometers, по состоянию на 7 апреля Украина вышла на первое место в Европе по смертности от COVID-19.

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Автор: Олег Давыгора