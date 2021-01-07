Постановлением поручается обустроить в Украине пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 на контрольных пунктах въезда-выезда на территорию ОРДЛО и временно оккупированную территорию Крыма и Севастополя.

Кабинет министров разрешил проводить тестирование на коронавирус лиц, прибывающих с территории оккупированного Крыма и ОРДЛО, с помощью экспресс-теста на определение антигена.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 5 января, которым вносятся изменения в постановление от 9 декабря №1236.

"Самоизоляция, обсервация лица в связи с прибытием из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который проведен после пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из них", - говорится в постановлении.

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Также постановлением поручается обустроить пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 на контрольных пунктах въезда-выезда на территорию ОРДЛО и временно оккупированную территорию Крыма и Севастополя.

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Автор: Денис Прядко