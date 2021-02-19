Премьер-министр призвал местные власти вовремя принимать необходимые решения для предотвращения распространения вируса.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Ивано-Франковская область лидирует в антирейтинге заболеваемости коронавирусом и "фактически пылает от эпидемии".

Читайте такжеКулеба ожидает, что Степанов вернется из Индии с вакцинами от COVID-19Об этом он рассказал в Верховной Раде, пишет ТСН.

"Ивано-Франковская область сегодня занимает первое место в антирейтинге. Эпидемия развивается в области и городе Ивано-Франковск очень быстрыми темпами... Ивано-Франковская область сегодня фактически пылает от эпидемии коронавируса", - заявил Шмигаль.

Премьер-министр призвал местные власти вовремя принимать необходимые решения для предотвращения распространения вируса и пообещал, что правительство будет содействовать борьбе с COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Украине

В Украине за сутки обнаружили 6531 нового больного COVID-19.

Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 1293672 украинцев, 1139977 - выздоровели, 24972 - умерли.

Министр здравоохранения Максим Степанов отбыл из Киева в Индийский Пуне, чтобы проконтролировать отправку партии вакцин от коронавируса.

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Автор: УНИАН