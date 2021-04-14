Также специалист отметил, что нынешний жесткий карантин в Киеве и ряде других областей был введен поздно.

Этой осенью в Украине может начаться очередная волна коронавируса, которую удастся остановить только путем массовой вакцинации населения.

Читайте такжеВ Украине стабилизируется ситуация с COVID-19 – РадуцкийТакой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил врач-инфекционист, преподаватель школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита. "Следующую волну можно ожидать, начиная с третьей-четвертой недели сентября в том случае, если до того времени не наладится вакцинация", – предупредил он.

По мнению специалиста, нынешний жесткий карантин в Киеве и ряде других областей был введен поздно. Это привело к большому количеству летальных исходов.

"Ограничительные меры необходимы для контроля за респираторными эпидемиями. Однако их введение, по крайней мере, в Киеве, было запоздалым. Поэтому мы имеем большое количество смертей, перегрузку системы здравоохранения", – сказал Курпита.

В связи с этим, он отметил, что теперь самое главное – качественно подготовиться к следующей волне, которая "скорее всего, будет у нас осенью и может быть такая же, как сейчас". В частности, нужно организовать массовую вакцинацию населения от COVID-19, подчеркнул специалист.

"Я знаю, что все ждут простых решений, но простое решение одно: это вакцинация. Ее в Украине пока нет", – напомнил врач.

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Автор: Ирина Погорелая