Для формирования коллективного иммунитета достаточно, чтобы его имели где-то 53-57% населения.

Вакцинация в Украине движется умеренными темпами. Чем больше украинцев будет иметь иммунитет к коронавирусу - приобретенный после болезни или вакцинации - тем быстрее страна справится с эпидемией.

Читайте такжеВ Украине умерли 89% пациентов с COVID-19, находившихся на ИВЛ – исследованиеТакое мнение высказал бывший директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита в комментарии "Апострофу". По его словам, для формирования коллективного иммунитета достаточно, чтобы его имели где-то 53-57% населения, это рассчитывается по соответствующей формуле.

"Официально в Украине переболело около 1,5 млн, но мы понимаем, что эта цифра в три раза больше - около 5 млн. Население у нас составляет 37 млн, чтобы получить хотя бы 50% людей с иммунитетом, мы должны вакцинировать не менее 13 млн человек", – говорит Курпита.

На вопрос, сумеем ли мы победить коронавирус уже в этом году, инфекционист дал аккуратный прогноз.

"Вакцинация приостановит пандемию. Не исключено, что коронавирус станет сезонным заболеванием, и прививаться придется ежегодно. Но положительный вклад был сделан", – убежден Протас.

Кроме этого, Протас отметил, что "пандемия могла стать хорошим стимулом для реформы системы здравоохранения, но мы этим не воспользовались в полной мере". По его словам, это касается состояния украинских больниц, инфраструктуры, работы медиков, но какие то подвижки есть.

"Чтобы там не говорили, большие силы были вложены в систему здравоохранения. И это все останется в течение длительного времени, и будет служить в дальнейшем", – сказал он.

Отметим, что в Украине за пять дней прививки получили почти 7 тыс. человек.

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Автор: УНИАН