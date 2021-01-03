Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на 9:30 3 января в мире с начала пандемии на коронавирус заболели 84 602 857 человек. При этом 47 604 89 удалось выздороветь, а 1 836 136 умерли.

Лидерами по количеству инфицированных остаются США (20 429 852), Индия (10 323 965), Бразилия (7 716 405), Россия (3 179 898), Франция (2 700 480), Соединенное королевство (2 607 544), Турция (2 232 035) и Италия (2 141 201).

Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава

По состоянию на 3 января в Украине коронавирус подтвердили в 4576 людей. Из них - у 158 детей и 172 медиков. Это еще меньший показатель, чем в пятницу, когда вирус обнаружили у 5038 граждан.

За все время пандемии в Украине инфицировались 1074093 человека. Из них 728865 выздоровели, а 18854 умерли.

В столице за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 370 киевлян, умер от осложнений болезни 21 человек.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости на 3 января

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Автор: УНИАН