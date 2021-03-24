Впрочем, по словам местных властей, ситуация в регионе не критическая, а места в больницах есть.

В больницах "оранжевой" Харьковской области не хватает коек со стационарным кислородом, бьют тревогу местные волонтеры.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По их словам, реанимации Харькова заполнены, а свободных кислородных точек не осталось. Поэтому больных везут в районные больницы. Но и там места заканчиваются. К концу этой недели в нескольких больницах оборудуют дополнительные кислородные места. Впрочем, по словам местных властей, ситуация в регионе не критическая, а места в больницах есть.

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"Все, кто нуждаются в госпитализации, нуждаются в стационарном кислороде. Его на территории городе, исходя из информации экстренной медицинской помощи, нет вообще в течение последних трех суток. В скорой остается единственное решение: возить пациентов по кругу между больницами в ожидании того, что случится или выписка или летальный исход», - рассказала волонтер Наталья Попова.

"У нас есть достаточное количество концентраторов, есть реанимационные кровати, определенное количество ИВЛ-ов, планируется подключение 123 дополнительных точек к тем, которые сегодня используются в инфекционной больнице», - заверил заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк.

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Автор: Денис Прядко