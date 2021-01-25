Врач-инфекционист, внештатный специалист Минздрава Ольга Голубовская прогнозирует, что эпидемия коронавируса в Украине может пойти по одному их трех возможных сценариев.
Свой прогноз она озвучила в эфире канала "Украина 24".
Отвечая на вопрос, может ли коронавирус, как грипп, сойти на нет сам собой, Голубовская перечислила сценарии.
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"Это (сойдет на нет – ред.) один сценарий. Но наиболее вероятный сценарий, что через год-два после того, как оно возникло, заболевание станет сезонным и сконцентрируется на группах риска, пожилых людях", - сказала инфекционист.
По ее словам, самый страшный сценарий даже не хочется озвучивать – "это когда смертность будет только по нарастающей ежегодно, и так останется".
Голубовская пояснила, что в течение ближайших трех месяцев мы узнаем, как будут развиваться события.
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