Голубовская прогнозирует, что заболевание станет сезонным.

Врач-инфекционист, внештатный специалист Минздрава Ольга Голубовская прогнозирует, что эпидемия коронавируса в Украине может пойти по одному их трех возможных сценариев.

Свой прогноз она озвучила в эфире канала "Украина 24".

Отвечая на вопрос, может ли коронавирус, как грипп, сойти на нет сам собой, Голубовская перечислила сценарии.

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"Это (сойдет на нет – ред.) один сценарий. Но наиболее вероятный сценарий, что через год-два после того, как оно возникло, заболевание станет сезонным и сконцентрируется на группах риска, пожилых людях", - сказала инфекционист.

По ее словам, самый страшный сценарий даже не хочется озвучивать – "это когда смертность будет только по нарастающей ежегодно, и так останется".

Голубовская пояснила, что в течение ближайших трех месяцев мы узнаем, как будут развиваться события.

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Автор: Юрий Годован