Также ожидается рост сезонной заболеваемости гриппом.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что после праздников в Украине увеличится количество больных COVID-19.

Как сообщает пресс-служба, об этом он сказал на традиционном селекторном совещании, состоявшемся под председательством главы государства.

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В частности, указывается, что в последние недели в Украине уменьшается количество больных COVID-19 и растет количество выздоровевших.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что сегодня на госпитализации находятся 22 тыс. 802 человека, а пять недель назад таких было в среднем 28-29 тыс.

В свою очередь Степанов отметил, что в стране также наблюдается снижение уровня заболеваемости пневмонией. За последнюю неделю было зафиксировано 19,5 тыс. случаев пневмонии, тогда как, например, с 9 по 15 ноября - почти 39 тыс.

В то же время глава Минздрава считает, что существует вероятность роста количества больных COVID-19 после новогодних праздников. К тому же ожидается рост сезонной заболеваемости гриппом.

В связи с этим президент Владимир Зеленский дал поручение всесторонне проанализировать динамику заболеваемости COVID-19 после празднования Нового года.

Коронавирус в Украине: что известно

По данным Минздрава, в Украине сутки коронавирусную болезнь обнаружили в более 4,1 тыс. человек.

На прошлой неделе в Украине было выявлено 47877 больных COVID-19. На позапрошлой неделе этот показатель составлял 59381.

Степанов объяснил причину уменьшения количества подтвержденных случаев COVID-19 в Украине

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Автор: Константин Гончаров