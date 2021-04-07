Сегодня должно состояться заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС по этому поводу.

Министр развития общин и развития территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что показатели заболевания коронавирусом в Запорожской области соответствуют «красному» уровню эпидемической опасности.

Читайте такжеВведение комендантского часа пока не рассматривается – СтепановОб этом сообщает местный сайт 061.

«Ситуация сложная. По информации от Министерства здравоохранения, с утра был разговор с главным санитарным врачом Украины, показатели уже такие, которые будут вести к введению «красной» зоны на уровне области решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС», – отметил он.

По его словам, сегодня, 7 апреля, планируется заседание, которое будет посвящено именно этому вопросу.

Коронавирус в Украине: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц