В то же время украинские показатели летальности от COVID-19 ниже европейских и мировых.

84% умерших от коронавирусной болезни в Украине - люди старше 60 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время международной онлайн-конференции "Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на востоке Украины и международный опыт" рассказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Если посмотреть подробную статистику, из 22 тыс. 760 летальных исходов 84% – это лица старше 60 лет. Поэтому и кампания иммунопрофилактики, которая у нас должна начаться в феврале этого года, в первую очередь, направлена на медицинских работников, а после – на людей старше 60 лет, поскольку это самая большая группа риска в Украине", – сказал Ляшко.

Читайте также"Проспал" пандемию: 19-летний британец пришел в себя после 11 месяцев комы и до сих пор не знает о COVID-19"Сейчас летальность у нас составляет чуть меньше 2% – 1,9%. Это неплохой показатель по сравнению с мировым и общеевропейским показателями", – добавил замминистра.

Самая высокая летальность регистрируется в Кировоградской области – 3,3%, однако в этой области наименьшее количество заболевших. Самая низкая летальность сегодня фиксируется в Ровенской и Черкасской областях.

Ляшко отметил, что динамика зарегистрированных случаев COVID-19 в Украине свидетельствует об уменьшении количества новых больных, а количество людей, которые выздоровели, начала превышать число новых случаев заражения.

"Всего в Украине за период эпидемии лабораторно подтверждены 1 млн 221 тыс. случаев коронавирусной болезни. В настоящее время имеем 1 млн 23 тыс. выздоровевших, то есть 80,3% от всех выявленных случаев", – сказал Ляшко.

По словам заместителя министра, случаи COVID-19 регистрируются на территории всех регионов Украины. Однако у показателей заболеваемости есть диапазон колебаний от тысячи случаев на 100 тыс. населения, например, в Кировоградской области, до 5 тыс. на 100 тыс. населения в Черновицкой области, с которой и началась в Украине эпидемия коронавирусной болезни.

Вакцинация против коронавируса: что известно

Вакцинацию от коронавируса в Украине планируют начать с 15 февраля.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в перечень стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

Ранее в Минздраве заявляли, что с середины февраля в первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.

В декабре 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана – в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50 % населения Украины (20 млн человек).

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Автор: Виталий Саенко