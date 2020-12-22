По состоянию на утро 22 декабря в Украине за сутки обнаружили 8513 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
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За минувшие сутки умерли 232 человека, 14 020 человек выздоровели и 1318 пациентов госпитализировали.
За сутки количество выздоровевших превысило число заболевших почти вдвое. Рекордное количество пациентов выздоровело 15 декабря - 16 150.
За вчера осуществили 46 696 тестирований на коронавирус, в частности методом ПЦР - 26 341, методом ИФА - 20 355.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 979 506 человек, из них 600 288 выздоровели, летальных случаев - 16 897.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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