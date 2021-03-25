У украинцев уровень страха заболеть лично COVID-19 вдвое ниже опасения, что заболеют близкие.

В Украине 80% населения волнуется, что COVID-19 могут заболеть их близкие и знакомые, 45% - из-за того, что могут заболеть лично.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 18-19 марта социологической группой «Рейтинг»

Отмечается, что 59% опрошенных часто отслеживают новости о коронавирусе, еще 23% делают это иногда, 11% - редко. Только 7% не интересуются новостями об эпидемии. Относительно больше потребителей новостей о ситуации с COVID-19 среди старшего населения и женщин. За последний месяц увеличилась частота отслеживания этих новостей почти до уровня ноября прошлого года, когда был пик показателей.

Читайте такжеБилл Гейтс спрогнозировал, когда мир вернется к нормальной жизни после пандемии

Также согласно результатам опроса, в украинском уровень страха заболеть лично COVID-19 вдвое ниже опасения, что заболеют близки. Так, 80% респондентов отметили, что волнуются из-за того, что могут заболеть их близкие и знакомые, у 19% - нет таких опасений. Что касается себя лично, волнуются из-за того, что могут заболеть, 45%, не волнуются - 54%.

***В опросе приняли участие 1500 жителей Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом телефонных интервью с использованием компьютера. Погрешность репрезентативности исследования не более 2,5%.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 16 тыс. 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 596 тыс. 575 человек, выздоровели - 1 млн 283 тыс. 020 человек. Летальных случаев зарегистрировано 31 тыс. 135, тестирований методом ПЦР осуществлено 7 млн 836 тыс. 049.

Главные новости Украины и мира на утро 25 марта

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров