7 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за вчера.

В Украине за прошедшие сутки обнаружили 7893 новых случая коронавируса, госпитализировали 3 026 человек, умерли 157 человек и 2993 пациента выздоровели.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

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Отметим, что вчера в Минздраве подтвердили 11 145 новых случаев коронавируса, что на три тысячи заражений больше, чем сегодня.

За минувшие сутки сделали 34 129 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР-21 611, методом ИФА - 4 418, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 8 100). Всего в Украине провели более 7,6 млн ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 554 256 человек, из них 1 260 842 выздоровели, летальных исходов - 30 098.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко