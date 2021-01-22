Тест на коронавирус перед отправкой в Капитолий сдавали не все, некоторым только померили температуру.

Среди военнослужащих Национальной гвардии США, охранявших Капитолий после беспорядков, произошла массовая вспышка коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает агентство Politico, ссылаясь на источники в Нацгвардии.

«Сотни гвардейцев, прибывших в Вашингтон после нападения 6 января на Капитолий США, дали положительный результат на COVID-19 или находятся на карантине в близлежащих отелях», - говорится в статье.

Руководство Нацгвардии США официально отказалось предоставить количество инфицированных среди военных. В то же время военные опасаются, что эта вспышка станет еще более массовой.

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Отмечается, что тест на коронавирус перед отправкой сдавали не все, некоторым только померили температуру.

Как пишет агентство, проблема усугубилась после инаугурации Байдена, поскольку тысячам военнослужащим, охранявшим Капитолий, пришлось освободить здания и отправиться на отдых в отели. Однако военных не всегда размещали в нормальных условиях.

В Сенате уже начали расследовать эту проблему.

Напомним, накануне инаугурации сообщалось, что охранять Капитолий во время инаугурации Джо Байдена прибыли около 25 тысяч военных Национальной гвардии США.

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Автор: Денис Прядко