Власти рекомендуют, но не обязывают граждан носить маски.

Уже 16 штатов США отказались от масочного режима.

Об этом сообщает CNN.

Последним, кто выступил против ношения масок, стал губернатор штата Вайоминг на западе страны.

Таким образом, маски разрешили не носить в Техасе, Северной Дакоте, Южной Дакоте, Оклахоме, Южной Каролине, Теннесси. Но от граждан здесь по-прежнему требуют соблюдения социальной дистанции.

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Во Флориде, Айдахо, Монтане, Миссури, Аризоне ношение масок могут потребовать местные муниципалитеты. В Небраске индивидуальное средство защиты должно быть у работников и клиентов парикмахерских и тату-салонов.

В Джорджии маски обязаны носить сотрудники ресторанов и кафе, а в Миссисипи маски обязательны при посещении школы, колледжа или университета.

На Аляске от масок отказались везде, кроме города и округа Анкоридж. В регионе за ношение масок выступил мэр, подписав соответствующее распоряжение.

Коронавирус в США

По состоянию на 11 марта, США остаются лидерами как по числу заразившихся COVID-19, так и по количеству смертей. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране заразились более 29 млн человек, умерли более 529 тыс. человек.

Массовая вакцинация началась в США в конце декабря 2020 года. К марту 2021 года в стране привились 60 млн человек (18,2% населения).

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Автор: Денис Прядко