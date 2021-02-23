Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден, а также вице-президентом Камалой Харрис и ее мужем минутой молчания почтили память более 500 тысяч американцев, умерших от COVID-19.
Речь Байдена опубликована на его странице в Twitter.
"Тем, кто потерял близких людей: я знаю, что никакие слова не могут заглушить боль, но я надеюсь, что вы найдете утешение, узнав, что нация скорбит вместе с вами", - отметил он.
Байден напомнил, что от пандемии за год американцев умерло больше, чем в Первой мировой войне, Второй мировой войне и Вьетнамской войне.
Президент США распорядился на пять дней приспустить в стране флаги в знак траура.
Today, our nation passed another grim milestone in this pandemic: 500,000 lives lost. Join us as we honor their memory. https://t.co/AzUzXoVUgb— President Biden (@POTUS) February 22, 2021
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По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, по состоянию на утром вторника, 23 февраля, в США зарегистрировано 28188311 случаев заболевания COVID-19, умерли - 500236 человек, выздоровели 63003255 человек.
Напомним, накануне власти США доставили 2 миллиона из запланированных 6 миллионов доз вакцин от коронавируса в штаты после задержек с поставками из-за непогоды и морозов.
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