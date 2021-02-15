Берсет якобы скрыл документ Федерального управления здравоохранения, который призывал к усилению мер для борьбы с коронавирусом.

Министра здравоохранения Швейцарии Алена Берсета подозревают в сокрытии тревожного отчета о распространении COVID-19 в стране.

Читайте такжеЛидеры стран G7 обсудят равное распределение вакцины от COVID-19Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Берсет якобы скрыл документ Федерального управления здравоохранения, который призывал к усилению мер для борьбы с коронавирусом, чтобы избежать второй волны в августе 2020 года.

6 августа управление обнародовало документ, который призывал правительство ввести ряд ограничений, среди которых было обязательное ношение масок и закрытие ресторанов. Берсет якобы не направил его в правительство, хотя эксперты подчеркнули, что ограничения необходимо срочно ввести.

После этого правительство объявило о смягчении некоторых мер. По сообщениям СМИ, Берсет призвал правительство ослабить ограничения, "осознав, что у него не было бы консенсуса относительно более длительного запрета".

Эпидемиолог из Бернского университета Кристиан Альтхаус считает, что одной из основных причин второй волны в сентябре было то, что федеральная власть ослабила меры. Берсет пока не прокомментировал обвинения.

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Автор: УНИАН