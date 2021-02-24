Эти планы могут реализовать в далекой перспективе и лишь после того, когда вакцина будет доступна уже для большинства взрослого населения.

В Швейцарии с целью поощрения к вакцинации рассматривают введение исключений из карантинных ограничений для людей, которые сделали вакцину от коронавируса.

Об этом узнало издание Blick, ознакомившись с документом относительно планов правительства, пишет "Европейская правда" со ссылкой The Local.

Речь идет о дискуссионном документе федерального департамента внутренних дел. В нем говорится о привилегиях для вакцинированных граждан, хотя для этого нет юридической основы.

В документе, как утверждается, речь не идет об ограничении доступа к лечению, но частные клиники по желанию потенциально смогут требовать справку о вакцинации.

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Вакцинированным людям могут разрешить свободное посещение ресторанов, концертов и других массовых мероприятий. В то же время им все равно придется носить защитные маски.

Исключения предполагаются для людей, которые из-за аллергических реакций, беременности или других медицинских противопоказаний не могут вакцинироваться. Для них "пропуском" могут стать сделанный заранее тест на коронавирус или быстрый тест на месте.

При этом, что эти планы могут реализовать в далекой перспективе и лишь после того, когда вакцина будет доступной уже для большинства взрослого населения. Считается, что это может произойти "самое позднее в мае-июне".

Паспорт вакцинации: что известно

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Автор: УНИАН